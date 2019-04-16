На шахту в Макеевке ищут двести горняков для работы в новой лаве
- На шахте «Щегловская-Глубокая» ПАО «Шахтоуправление «Донбасс» в Макеевке 15 апреля введена в эксплуатацию шестая восточная лава пласта L1в. Мощность пласта – 1,3 метра. Запасы оцениваются в 767 тысяч тонн, — сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики ДНР.
Новая выработка ежесуточно будет давать около 500 тонн угля. Очистной забой стал вторым действующим на шахте и позволит добывать 900 тонн в сутки. Хотя возможности лавы еще больше.
- На предприятии сегодня остро стоит проблема нехватки рабочих рук, чтобы серьезно нарастить суточную добычу, необходимо укомплектовать штат, нам не хватает порядка 200 специалистов основных профессий, - сообщил начальник шахты «Щегловская-Глубокая» Виталий Ульянов.
Шахте «Щегловская-Глубокая» требуются 50 горнорабочих очистного забоя, 30 проходчиков, 40 электрослесарей подземных различных разрядов, 20 крепильщиков, 20 горнорабочих подземных и других специалистов.
А сегодня на шахте «Иловайская» госпредприятия «Макеевуголь» тоже откроют новую выработку с запасом в полмиллиона тонн и ежесуточной нагрузкой в тысячу тонн угля.
ИСТОЧНИК KP.RU