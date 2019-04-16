Восстановлено водоснабжение городов и поселков на юге Донбасса

СЕГОДНЯ 08:30 2019-04-16T08:30:48+03:00

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- 15 апреля в 15.00 после выполнения ремонтных работ запущена насосная станция первого подъёма Южнодонбасского водопровода, - сообщили в пресс-службе компании «Вода Донбасса». - От насосной станции первого подъёма получают воду 4 фильтровальные станции. Однако, в связи с тем, что Великоанадольская станция не имеет резервного источника, подача воды в города Докучаевск, Волноваха, Угледар и село Владимировка была приостановлена до устранения порыва.

Напомним, что напорный трубопровод был поврежден 5 апреля в районе насосной станции первого подъема. Подтвержденный режим тишины и разрешение на ремонт компания «Вода Донбасса» получила 12 апреля. Но несмотря на это, в тот же день во время проведения ремонта работники попали под обстрел ВСУ и вынуждены были приостановить работу. Получить повторное подтверждение режима тишины и восстановить водопровод удалось только 15 апреля.

Ожидается, что сегодня, 16 апреля, вода из канала дойдет до крайней точки – Мариуполя.

ИСТОЧНИК KP.RU