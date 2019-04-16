Погода в Луганске: 16 апреля будет до 17 градусов тепла, местами дождь
- 16 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.
Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 14-16 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 5-7 градусов тепла ночью и 13-15 градусов выше нуля днем.
В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.
ИСТОЧНИК KP.RU