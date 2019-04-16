2019-04-16T07:19:27+03:00
Политика

Погода в Луганске: 16 апреля будет до 17 градусов тепла, местами дождь

Синоптики также прогнозируют, что будет дуть восточный ветер со скоростью 7-12 метров в секунду
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Утром в Луганске будет туман. Фото: gorod-lugansk.comУтром в Луганске будет туман. Фото: gorod-lugansk.com
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- 16 апреля на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, - сообщили в центре гидрометеорологии МЧС ЛНР. - Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь, местами сильный, местами гроза. Ночью и утром местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 4-9, днем 12-17 градусов тепла.

Синоптики прогнозируют, что температура воздуха в Луганске, Краснодоне, Алчевске ночью составит плюс 5-7 градусов, днем – 14-16 градусов тепла. В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске ожидается 5-7 градусов тепла ночью и 13-15 градусов выше нуля днем.

В Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 4-6 градусов ночью до 14-16 градусов тепла днем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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