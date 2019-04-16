2019-04-16T07:16:59+03:00
Политика

Погода в Донецке: 16 апреля будет облачно, а вечером ожидается дождь

Синоптики также прогнозируют до 15 градусов тепла
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облакамиС утра и до самого вечера небо в Донецке будет скрыто за облакамиФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Во вторник, 16 апреля, с утра и до самого вечера небо в Донецке и ДНР будет скрыто за облаками. Практически весь день пройдет без осадков, только к вечеру может начаться дождь.

Утром температура воздуха составит от плюс 7 до 10 градусов. Днем ожидается 13–15 градусов выше нуля. Вечером столбики термометров покажут плюс 10.

В течение суток ветер будет дуть преимущественно в юго-восточном направлении. Скорость воздушных масс составит до 4 м/с.

Народный прогноз погоды. В это время наши предки продолжали следить за льдом: если он на озерах потонет — год будет тяжелым. Садоводы уже начинали сажать груши, сливы, смородину, обрезать деревья и кустарники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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