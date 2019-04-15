2019-04-15T22:02:01+03:00
Политика

В Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ

Об этом сообщили в администрации города [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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В Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Фото: youtube.com / lgikvideoВ Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ. Фото: youtube.com / lgikvideo
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В столице Луганской Народной Республики продолжаются восстановительные работы, поврежденных в результате обстрелов Вооруженными силами Украины, домов. Об этом сообщили в столичной мэрии.

- Строители отремонтировали 16 из запланированных на этот год 58 частных домостроений, которые получили повреждения в результате обстрелов в 2014 и 2015 году, - говорится в сообщении.

В данный момент продолжаются работы на 23 объектах. Там, по словам начальника производственно-технического отдела управления по вопросам строительства администрации Луганска Дмитрия Шевинского, производится мелкий ремонт: шиферной кровли, установка или замена окон, устройство откосов наружных и входных дверей, если они повреждены.

В ЛНР стартовало восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ жилья.

Напомним, что 4 апреля в городской администрации столицы Луганской Народной Республики сообщили о старте восстановления разрушенных в ходе обстрелов украинской армией домов. В ремонтно-восстановительных работах задействованы десять подрядных организациях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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