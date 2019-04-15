В Луганске восстановили 16 частных домов, пострадавших в результате обстрелов ВСУ
В столице Луганской Народной Республики продолжаются восстановительные работы, поврежденных в результате обстрелов Вооруженными силами Украины, домов. Об этом сообщили в столичной мэрии.
- Строители отремонтировали 16 из запланированных на этот год 58 частных домостроений, которые получили повреждения в результате обстрелов в 2014 и 2015 году, - говорится в сообщении.
В данный момент продолжаются работы на 23 объектах. Там, по словам начальника производственно-технического отдела управления по вопросам строительства администрации Луганска Дмитрия Шевинского, производится мелкий ремонт: шиферной кровли, установка или замена окон, устройство откосов наружных и входных дверей, если они повреждены.
В ЛНР стартовало восстановление разрушенного в результате обстрелов ВСУ жилья.
Напомним, что 4 апреля в городской администрации столицы Луганской Народной Республики сообщили о старте восстановления разрушенных в ходе обстрелов украинской армией домов. В ремонтно-восстановительных работах задействованы десять подрядных организациях.
ИСТОЧНИК KP.RU