Объявлен конкурс историй "Мой Позывной"

СЕГОДНЯ 20:51 2019-04-15T20:53:51+03:00

Добровольцами и участниками сообщества СДД будут выбраны 3 лучшие истории. ФОТО: СДД

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Союз добровольцев Донбасса объявил о начале конкурса «Мой Позывной». Об этом сообщила пресс - служба СДД.

Позывные стали неотъемлемой частью военного Донбасса, и часто брались из характера и жизненного пути добровольца.

- У всех у нас были и есть позывные, которые зачастую давались боевыми товарищами, либо возникали в ходе тех либо иных событий, а кто – то выбирал себе позывной сам. Однако у каждого позывного есть своя история. Поделитесь этими историями с нами! Хотим отметить, что оцениваться будет не оригинальность позывного, а история его возникновения, - сообщили в пресс - службе.

Напоминаем, Союз Добровольцев Донбасса находится под пристальным вниманием СБУ и западных спец.служб. Поэтому не делитесь той информацией, публикация которой нежелательна - предупредили в СДД..

Конкурс будет проводиться в 2 этапа.

1 этап проходит до 25.04.2019 года, до 23.55.

После этого будет выбрано 10 лучших текстов — описаний, которые и перейдут во 2 этап конкурса.

2 этап проходит с 26.04.2019 года до 03.05.2019 года, до 12.00, путем открытого голосования в официальной группе Союза добровольцев Донбасса, «В Контакте».

По итогам 2 этапа открытого голосования, добровольцами и участниками сообщества СДД будут выбраны 3 лучшие истории, набравшие наибольшее количество голосов, которые и станут победителями.

Работы на конкурс принимаются на электронную почту: sddonbassa@yandex.ru в формате:

ФИО/псевдоним/позывной (на выбор)

Номер телефона

Позывной

Само описание получения позывного (Принимаются тексты от 100 до 3,5 тыс. символов).

Обо всех изменениях и результатах конкурса будет сообщено на официальных ресурсах МОО «СДД»: https://sddonbassa.ru/;

https://vk.com/uniondonbass .

ИСТОЧНИК KP.RU