Наев готовит провокаций в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 19:25 2019-04-15T19:25:53+03:00

Диверсанты уже прибыли в Нижнетеплое

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Начальник пресс-службы Народной милиции Луганской Народной Республики Яков Осадчий раскрыл планы украинского командования. Он рассказал, что на контрольно-пропускном пункте «Станица Луганская» готовятся провокации. Их готовит руководства штаба «ООС».

- Украинское командование перебросило в район села Нижнетеплое группу диверсантов для проведения провокаций у пункта пропуска через линию соприкосновения «Станица Луганская», - сообщил Осадчий, отметив, что Киев продолжает провокации в период подготовки ко второму туру президентских выборов на Украине.

Диверсанты для выполнения провокационных задач уже переброшены к поселку Нижнетеплое, где и будут готовить преступления.

- В зону ответственности 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, в район населенного пункта Нижнетеплое прибыла разведгруппа в количестве 12 человек, - рассказывает начальник пресс-службы. - Основной задачей группы является проведение диверсионных вылазок на территорию ЛНР для осуществления провокаций в районе контрольного пункта въезда-выезда «Станица Луганская».

ИСТОЧНИК KP.RU