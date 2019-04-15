Бывшим узникам концлагерей из Донецка передали продуктовые наборы

СЕГОДНЯ 16:44 2019-04-15T16:44:17+03:00

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Бывшим узникам концентрационных лагерей из Донецка активисты Республики передали продуктовые наборы. Благотворительная акция прошла в рамках проекта «Эхо времен». Об этом сообщили в донецкой городской администрации.

Наборы получили 24 пенсионера.

- Наш долг, как истинных патриотов своей Родины, чтить память наших предков, чтить свою историю и всячески проявлять заботу как об участниках Великой Отечественной войны, так и об узниках нацистских концентрационных лагерей, - говорит руководитель исполкома МО ОД «ДР» Инна Бондаренко. - И мы будем продолжать это делать, ведь пока жива память в наших сердцах – жив и Великий подвиг нашего народа в борьбе против фашизма.

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ИСТОЧНИК KP.RU