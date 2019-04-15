2019-04-15T16:52:34+03:00
Политика

За неделю саперы МЧС ДНР обезвредили больше 600 боеприпасов

За это время саперами было обследовано около 77 гектаров территории
Екатерина Сорока
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В целях безопасности боеприпасы времен ВОВ взрываются в полях вдали от населенных пунктов. Фото: 0542.uaВ целях безопасности боеприпасы времен ВОВ взрываются в полях вдали от населенных пунктов. Фото: 0542.ua
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15 апреля сотрудники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили 605 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международных отношений спасательного ведомства Республики Наталья Гетова.

- За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ 69 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов, - сказала она.

На открытых территориях и сельскохозяйственных полях регулярно проходит поиск взрывоопасных предметов. Среди них часто обнаруживаются невзорвавшиеся противотанковые мины, артиллерийские снаряды, а также элементы ракет. Некоторые из них относятся к периоду Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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