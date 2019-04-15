За неделю саперы МЧС ДНР обезвредили больше 600 боеприпасов
15 апреля сотрудники МЧС ДНР обнаружили и обезвредили 605 единиц взрывоопасных предметов. Об этом сообщила начальник отдела общественных связей и международных отношений спасательного ведомства Республики Наталья Гетова.
- За прошедшую неделю отряд пиротехнических работ 69 раз привлекался для выполнения заявок по обезвреживанию взрывоопасных предметов, - сказала она.
На открытых территориях и сельскохозяйственных полях регулярно проходит поиск взрывоопасных предметов. Среди них часто обнаруживаются невзорвавшиеся противотанковые мины, артиллерийские снаряды, а также элементы ракет. Некоторые из них относятся к периоду Великой Отечественной войны.
ИСТОЧНИК KP.RU
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