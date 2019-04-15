2019-04-15T16:14:39+03:00
Политика

«Тотальный диктант» в Луганске: свои знания проверили больше тысячи человек

Об этом сообщили в администрации города
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: ЛИЦФото: ЛИЦ
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В ежегодной образовательной акции «Тотальный диктант» приняло участие больше тысячи жителей столицы Луганской Народной Республики. Об этом сообщили в мэрии.

– В Луганске силами управления образования и нашего информационно-методического центра были сформированы 24 площадки для проведения «Тотального диктанта». Всего участников по республике было зарегистрировано две тысячи 500, на сегодняшний момент в Луганске на наших 24 площадках приняли участие одна тысяча 142 человека, – рассказала заместитель начальника управления образования Анжелика Прядкина.

Заместитель начальника управления образования луганской администрации Александр Помазов стал одним из таких «звёздных диктаторов».

- Он прочитал текст диктанта для студентов, преподавателей и сотрудников Луганского национального университета имени Тараса Шевченко, - говорят в мэрии. - На площадке луганского вуза приняли участие около 150 человек.

Результаты «Тотального диктанта» участники смогут узнать после 17 апреля на сайте проекта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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