«Почта Донбасса» выпустила марку и конверт с изображением известной женщиной-химиком Региной Визгерт
«Почта Донбасса» ввела в оборот новую марку и конверт. Они посвящены известной женщине-химику Регине Визгерт, которой 15 апреля исполнилось бы 100 лет. Об этом рассказали сегодня в министерстве связи ДНР.
- Впервые мы посвятили марку выдающейся женщине-ученому. Достижения Регины Визгерт в области фундаментальной и прикладной химии впечатляют, и мы посчитали важным увековечить ее имя, - рассказал директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин.
Всего организацией было выпущено 14 тысяч марок и одна тысяча конвертов номиналом 22 и 10 рублей.
Одноименные марки и конверты Регины Визгерт можно приобрести в любом отделении «Почты Донбасса».
ИСТОЧНИК KP.RU
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