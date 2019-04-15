«Почта Донбасса» выпустила марку и конверт с изображением известной женщиной-химиком Региной Визгерт

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-15T16:50:00+03:00

Регина Визгерт является ученым в области фундаментальной и прикладной химии. Фото: vsednr.ru

Это первая марка и конверт, на которых изображена известная женщина-ученый

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«Почта Донбасса» ввела в оборот новую марку и конверт. Они посвящены известной женщине-химику Регине Визгерт, которой 15 апреля исполнилось бы 100 лет. Об этом рассказали сегодня в министерстве связи ДНР.

- Впервые мы посвятили марку выдающейся женщине-ученому. Достижения Регины Визгерт в области фундаментальной и прикладной химии впечатляют, и мы посчитали важным увековечить ее имя, - рассказал директор «Почты Донбасса» Денис Неудачин.

Всего организацией было выпущено 14 тысяч марок и одна тысяча конвертов номиналом 22 и 10 рублей.

Одноименные марки и конверты Регины Визгерт можно приобрести в любом отделении «Почты Донбасса».

ИСТОЧНИК KP.RU