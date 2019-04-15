2019-04-15T16:46:07+03:00
Политика

Под Мариуполем сержант ВСУ взорвал гранату, есть пострадавший

Известно, что сержант в этот момент находился в состоянии алкогольного опьянения
Екатерина Сорока
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ВСУ терроризируют мирное население небольших сел с 2014 года. Фото: unian.netВСУ терроризируют мирное население небольших сел с 2014 года. Фото: unian.net
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15 апреля в селе Бердянское вблизи Мариуполя сержант вооруженных сил Украины взорвал гранату. В этот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения и не мог давать отчет своим действиям, сообщил начальник-пресс службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В одном из подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады в селе Бердянское в знак протеста из-за переноса срока ротации украинские боевики устроили массовую пьянку. Пребывая в состоянии сильного алкогольного опьянения «элита» украинской армии – десантники 80-й бригады – разбрелись по селу, - рассказал представитель оборонного ведомства.

Удалось установить личность военного, который устроил взрыв. Им оказался старший сержант Тяпка. Мужчина в этот день явно был не в духе и потому вел себя агрессивнее своих сослуживцев. Началось все с оскорблений мирных жителей Бердянского, как участников сепаратизма, а потом в ход пошли угрозы в виде гранаты с выдернутой чекой.

Выходка сержанта обошлась тем, что под взрыв попал не только сам военный, но и мирный житель села. Оба получили ранения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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