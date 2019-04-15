Украинские телеканалы собираются снять постановочное видео с прорывом в ДНР

СЕГОДНЯ 14:55 2019-04-15T14:55:39+03:00

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В ближайшее время на линии соприкосновения вооруженных сил планируется провести постановочные сюжеты с имитацией захвата территорий на Донбассе. Об этом 15 апреля сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

– В связи с этим в данных районах ожидается обострение, вплоть до целенаправленных обстрелов гражданской инфраструктуры на подконтрольной Украине территории с целью дальнейшего обвинения в них Народной милиции ДНР, – рассказал представитель оборонного ведомства.

Проходить съемки постановки будут в районе сел Марьинки и Новотроицкое в зоне расположения 24-й механизированной бригады и 35-й бригады морской пехоты.

Кроме того, по словам Даниила Безсонова, что основная цель такой постановки – это повышение рейтинга действующего президента Украины Петра Порошенко на предстоящих выборах. Выполнять задачу предстоит украинским журналистам с проправительственных телеканалов «1+1», «5 канал» и «Прямой».

ИСТОЧНИК KP.RU