ВСУ выпустили по ЛНР больше 60 боеприпасов

СЕГОДНЯ 14:29 2019-04-15T14:29:15+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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С 14 по 15 марта Вооруженные силы Украины выпустили по территории ЛНР больше 60 боеприпасов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Народной милиции Республики Яков Осадчий, отметив, что ситуация в зоне ответственности оборонного ведомства остается напряженной, но контролируемой.

- Киевские силовики продолжают вести обстрелы населенных пунктов ЛНР, а также провоцировать подразделения Народной милиции на ответный огонь. За прошедшие сутки противник шесть раз нарушил режим прекращения огня, - рассказал Осадчий. - Всего по территории Республики было выпущено более 60 различных боеприпасов", - уточнил Осадчий.

С позиций 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира батальона Высоколяна из 82-миллиметровых минометов и гранатометов огневому воздействию подверглись окрестности населенных пунктов Золотое-5 и Калиново

По приказу командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады полковника Василия Зубанича из 82-миллиметровых минометов и пулеметов были обстреляны населенные пункты Фрунзе, Пришиб и Желобок.

С позиций 30-й механизированной бригады ВСУ по приказу военного преступника командира первого батальона майора Кибальникова из 82-миллиметровых минометов и стрелкового оружия обстрелу подвергся район населенного пункта Калиново.

ИСТОЧНИК KP.RU