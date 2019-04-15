В Ясиноватой 23 апреля пройдет День донора: где сдать кровь

СЕГОДНЯ 14:27 2019-04-15T14:27:08+03:00

Донорам выдадут справку на работу на два дня отдыха по среднему заработку

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23 апреля в Ясиноватской ЦРБ пройдет День донора.

- Желающим сдать кровь необходимо явиться с 8.00 до 11.00 в кабинет № 16 (2 этаж) с паспортом и желательно с амбулаторной картой (прописка города Ясиноватая и Ясиноватского района). Иногородним иметь справки от нарколога, дерматолога, СЭС об эпидокружении по месту прописки, - рассказали в ЦРБ.

Перед сдачей крови легкий завтрак (сваренная на воде каша, сухое печенье), нельзя жирное, острое, жареное, копченое (накануне пить больше жидкости, кроме алкогольных и молочных напитков).

Перед сдачей крови будут предоставлены чай и печенье, а также будет выдана справка на работу на два дня отдыха по среднему заработку (1-й - в день кроводачи, 2-й - день по выбору донора).

Запись предварительная.

Справки по телефону: 071-363-37-99

ИСТОЧНИК KP.RU