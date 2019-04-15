2019-04-15T14:23:02+03:00
Политика

Снабжение и подготовка десантников ВСУ ухудшились

Об этом рассказали в Народной милиции ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: vichivisam.ruФото: vichivisam.ru
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что во время проверки десантных войск ВСУ было выявленно несколько недочетов.

- Ухудшение укомплектованности бойцами и техникой, а также уровня боевой подготовки в одной из бригад ВСУ в зоне так называемой «операции объединенных сил», - сказал Осадчий. - По-прежнему в украинской армии обеспеченность всеми видами довольствия, состояние вооружения и военной техники и боевая подготовка остаются на крайне низком уровне, что влечет за собой стремительное падение морально-психологического состояния военнослужащих.

С 28 марта по 10 апреля комиссией штаба десантно-штурмовых войск были проверены десантные части и подразделения в зоне «ООС».

- В ходе работы инспекции проверялись такие вопросы как укомплектованность подразделений личным составом и военной техникой, всесторонняя обеспеченность, организация боевого дежурства, а также уровень боевой подготовки военнослужащих, - рассказывает начальник пресс-службы НМ ЛНР. - По результатам работы в худшую сторону была отмечена 25-я отдельная воздушно-десантная бригада. Командир бригады – полковник Олег Зенченко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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