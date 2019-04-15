2019-04-15T14:10:09+03:00
Политика

«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками

БПЛА ВСУ часто парят над ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: miaistok.suФото: miaistok.su
Изменить размер текста:

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении отличившихся военнослужащих противовоздушной обороны почетными знаками «Защитнику неба Отечества».

Лучшие зенитчики подразделений ПВО, которые пресекают всевозможные провокации украинской армии на линии соприкосновения, уже получили награды. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Военнослужащие поблагодарили за внимание и заботу командование оборонного ведомства и руководство Республики, - говорится в сообщении информационного центра.

- ВСУ часто пытаются нарушить воздушное пространство ЛНР с помощь летательных аппаратов, но солдаты республики не пропускают ни единого беспилотник и пытаются как можно больше нанести урон противнику, - рассказал военнослужащий НМ ЛНР Александр Буреев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ясиноватой начались ремонтные работы поврежденного водовода
Украинские телеканалы собираются снять постановочное видео с прорывом в ДНР
ВСУ выпустили по ЛНР больше 60 боеприпасов
В Ясиноватой 23 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Снабжение и подготовка десантников ВСУ ухудшились
За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР
Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики
Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ
ВСУ открыли огонь по Спартаку и Васильевке
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Погода в Донецке: дождливый день, температура до +13
Обстрел Золотого-5: Украинские боевики ранили 12-летнюю девочку в ЛНР
В Луганске сегодня почтили память жертв украинской агрессии
«Вода Донбасса» задолжала энергетикам 1 миллиард 400 миллионов рублей: Что нас ждет с водой