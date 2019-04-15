«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении отличившихся военнослужащих противовоздушной обороны почетными знаками «Защитнику неба Отечества».
Лучшие зенитчики подразделений ПВО, которые пресекают всевозможные провокации украинской армии на линии соприкосновения, уже получили награды. Об этом сообщает ЛИЦ.
- Военнослужащие поблагодарили за внимание и заботу командование оборонного ведомства и руководство Республики, - говорится в сообщении информационного центра.
- ВСУ часто пытаются нарушить воздушное пространство ЛНР с помощь летательных аппаратов, но солдаты республики не пропускают ни единого беспилотник и пытаются как можно больше нанести урон противнику, - рассказал военнослужащий НМ ЛНР Александр Буреев.
ИСТОЧНИК KP.RU