«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками

СЕГОДНЯ 14:10 2019-04-15T14:10:09+03:00

БПЛА ВСУ часто парят над ЛНР

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Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник подписал указ о награждении отличившихся военнослужащих противовоздушной обороны почетными знаками «Защитнику неба Отечества».

Лучшие зенитчики подразделений ПВО, которые пресекают всевозможные провокации украинской армии на линии соприкосновения, уже получили награды. Об этом сообщает ЛИЦ.

- Военнослужащие поблагодарили за внимание и заботу командование оборонного ведомства и руководство Республики, - говорится в сообщении информационного центра.

- ВСУ часто пытаются нарушить воздушное пространство ЛНР с помощь летательных аппаратов, но солдаты республики не пропускают ни единого беспилотник и пытаются как можно больше нанести урон противнику, - рассказал военнослужащий НМ ЛНР Александр Буреев.

ИСТОЧНИК KP.RU