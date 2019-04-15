2019-04-15T13:29:52+03:00
Политика

За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР

Об этом заявили заявил член представительства ДНР в СЦКК
Екатерина Сорока
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15 апреля список нарушений ВСУ режим прекращения огня пополнился еще восьмью пунктами. Фото: ria.ru15 апреля список нарушений ВСУ режим прекращения огня пополнился еще восьмью пунктами. Фото: ria.ru
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За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 1150 боеприпасов общим весом 1,4 тонны. Об этом 15 апреля заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- За период с 8 по 14 апреля зафиксировано 99 нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР выпущено 1150 боеприпасов, что составило 1,4 тонны или 28 ящиков, - добавил руководитель представительства.

Украинские силовики использовали минометы, крупнокалиберные артиллерийские орудия и противотанковые управляемые ракеты. Всего в ходе обстрелов населенных пунктов за 7 дней было зафиксировано 11 повреждений объектов инфраструктуры и жилых помещений. Из мирных жителей было ранено три человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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