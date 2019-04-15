За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР
За прошедшую неделю Вооруженные силы Украины выпустили по территории ДНР 1150 боеприпасов общим весом 1,4 тонны. Об этом 15 апреля заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.
- За период с 8 по 14 апреля зафиксировано 99 нарушений режима прекращения огня со стороны ВФУ. По территории ДНР выпущено 1150 боеприпасов, что составило 1,4 тонны или 28 ящиков, - добавил руководитель представительства.
Украинские силовики использовали минометы, крупнокалиберные артиллерийские орудия и противотанковые управляемые ракеты. Всего в ходе обстрелов населенных пунктов за 7 дней было зафиксировано 11 повреждений объектов инфраструктуры и жилых помещений. Из мирных жителей было ранено три человека.
ИСТОЧНИК KP.RU
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