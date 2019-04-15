Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики
12 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации контрольно-ревизионной службы (КРС) ДНР. Это стало известно из электронной копии приказа, опубликованного на официальном сайте Главы ДНР.
– Постановляю обеспечить в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, проведение ликвидационных процедур, а также решение финансовых, материально-технических, иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа, - сказано в официальном документе.
Напомним, что контрольно-ревизионная служба была создана в 2016 году, по инициативе предыдщего Главы Руспублике Александра Захарченко. В обязанности службы входил контроль в сфере бюджетного законодательства и следить за порядком использования государственного имущества.
В Указ также входят положения, которые касаются управления имущества КРС, о порядке предоставления нормативных документов и освобождении от занимаемой должности начальника КРС.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»