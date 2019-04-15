2019-04-15T12:05:03+03:00
Общество

Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики

Указ о ликвидации службы вступил в действие 12 апреля
Екатерина Сорока
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Электронная копия приказа была опубликована на сайте 15 апреля. Фото: smdnr.ruЭлектронная копия приказа была опубликована на сайте 15 апреля. Фото: smdnr.ru
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12 апреля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о ликвидации контрольно-ревизионной службы (КРС) ДНР. Это стало известно из электронной копии приказа, опубликованного на официальном сайте Главы ДНР.

– Постановляю обеспечить в порядке и сроки, установленные действующим законодательством, проведение ликвидационных процедур, а также решение финансовых, материально-технических, иных вопросов, связанных с реализацией настоящего Указа, - сказано в официальном документе.

Напомним, что контрольно-ревизионная служба была создана в 2016 году, по инициативе предыдщего Главы Руспублике Александра Захарченко. В обязанности службы входил контроль в сфере бюджетного законодательства и следить за порядком использования государственного имущества.

В Указ также входят положения, которые касаются управления имущества КРС, о порядке предоставления нормативных документов и освобождении от занимаемой должности начальника КРС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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