Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-15T11:32:56+03:00

Об этом сообщили в НМ Республики

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Шесть раз Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня в ЛНР в период с 14 по 15 апреля. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов.

- Под огнем ВСУ оказались Золотое-5, поселки городского типа Фрунзе, Калиново, села Пришиб и Желобок, - сообщили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве рассказали, что огонь по территории Республики велся из различного вооружения.

- Украинская армия использовала 82-миллиметровые минометы, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU