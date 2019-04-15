2019-04-15T11:32:56+03:00
Политика

Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ

Об этом сообщили в НМ Республики
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: mvdlnr.ruФото: mvdlnr.ru
Изменить размер текста:

Шесть раз Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня в ЛНР в период с 14 по 15 апреля. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.

Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов.

- Под огнем ВСУ оказались Золотое-5, поселки городского типа Фрунзе, Калиново, села Пришиб и Желобок, - сообщили в НМ ЛНР.

В оборонном ведомстве рассказали, что огонь по территории Республики велся из различного вооружения.

- Украинская армия использовала 82-миллиметровые минометы, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.

Напомним, что ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ясиноватой начались ремонтные работы поврежденного водовода
Украинские телеканалы собираются снять постановочное видео с прорывом в ДНР
ВСУ выпустили по ЛНР больше 60 боеприпасов
В Ясиноватой 23 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Снабжение и подготовка десантников ВСУ ухудшились
«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками
За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР
Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики
ВСУ открыли огонь по Спартаку и Васильевке
ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
Погода в Донецке: дождливый день, температура до +13
Обстрел Золотого-5: Украинские боевики ранили 12-летнюю девочку в ЛНР
В Луганске сегодня почтили память жертв украинской агрессии
«Вода Донбасса» задолжала энергетикам 1 миллиард 400 миллионов рублей: Что нас ждет с водой