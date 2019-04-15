Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ
Шесть раз Вооруженные силы Украины нарушили режим прекращения огня в ЛНР в период с 14 по 15 апреля. Об этом сообщили в Народной милиции Луганской Народной Республики.
Обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов.
- Под огнем ВСУ оказались Золотое-5, поселки городского типа Фрунзе, Калиново, села Пришиб и Желобок, - сообщили в НМ ЛНР.
В оборонном ведомстве рассказали, что огонь по территории Республики велся из различного вооружения.
- Украинская армия использовала 82-миллиметровые минометы, автоматические станковые гранатометы АГС, ручные противотанковые гранатометы РПГ и стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное.
Напомним, что ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР
ИСТОЧНИК KP.RU