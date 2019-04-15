ВСУ открыли огонь по Спартаку и Васильевке

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-15T11:23:48+03:00

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявили, что Вооруженные силы Украины, утром 15 апреля, обстреляли поселки Спартак и Васильевку.

- Сегодня с 07:50 по 08:05 украинские силовики вели огонь по селу Спартак к северу от Донецка. Выпущено три мины калибром 82 миллиметра, - говорится в заявлении СЦКК.

По Васильевке огонь был открыт в 7.40 и был прекращен к девяти утра.

- По населенному пункту было выпущено 12 мин калибром 120 миллиметров, произведено 40 выстрелов из зенитных установок, семь выстрелов из СПГ, также применялось стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU