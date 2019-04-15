2019-04-15T11:17:22+03:00
Политика

ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: topwar.ruФото: topwar.ru
Изменить размер текста:

За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 15 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 15 единиц, - говорится в сообщении.

Под огнем украинских силовиков оказались районы семи населенных пунктов ДНР.

- ВСУ произвели обстрел поселков шахты Трудовские и Старомихайловка на западе Донецка, села Спартак в предместьях столицы, Докучаевска, сел Ленинское и Саханка на юге ДНР. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Под Ясиноватой начались ремонтные работы поврежденного водовода
Украинские телеканалы собираются снять постановочное видео с прорывом в ДНР
ВСУ выпустили по ЛНР больше 60 боеприпасов
В Ясиноватой 23 апреля пройдет День донора: где сдать кровь
Снабжение и подготовка десантников ВСУ ухудшились
«Защитнику неба Отечества»: Бойцов луганского ПВО наградили памятными знаками
За неделю ВСУ выпустили почти полторы тонны боеприпасов по населенным пунктам ДНР
Глава ДНР расформировал контрольно-ревизионную службу Республики
Пять населенных пунктов ЛНР оказались под огнем ВСУ
ВСУ открыли огонь по Спартаку и Васильевке
Погода в Донецке: дождливый день, температура до +13
Обстрел Золотого-5: Украинские боевики ранили 12-летнюю девочку в ЛНР
В Луганске сегодня почтили память жертв украинской агрессии
«Вода Донбасса» задолжала энергетикам 1 миллиард 400 миллионов рублей: Что нас ждет с водой