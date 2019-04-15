ВСУ обстреляли семь населенных пунктов в ДНР

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-15T11:17:22+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины восемь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 15 боеприпасов. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило восемь раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 15 единиц, - говорится в сообщении.

Под огнем украинских силовиков оказались районы семи населенных пунктов ДНР.

- ВСУ произвели обстрел поселков шахты Трудовские и Старомихайловка на западе Донецка, села Спартак в предместьях столицы, Докучаевска, сел Ленинское и Саханка на юге ДНР. Применялись минометы, гранатометы и стрелковое оружие, - рассказали в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU