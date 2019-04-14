«Вода Донбасса» задолжала энергетикам 1 миллиард 400 миллионов рублей: Что нас ждет с водой

СЕГОДНЯ 21:24 2019-04-14T21:33:36+03:00

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Украинские энергетики грозились в начале апреля оставить Донбасс без питьевой воды. ГП «Укринтерэнерго» не продлило каналу Северский Донец-Донбасс договор на поставку электроэнергии. Виной всему – долг компании «Вода Донбасса» в размере 1 миллиарда 400 миллионов рублей. Между тем, водой из основной водной артерии региона пользуются больше 3 миллионов жителей по обе стороны фронта.

- Важно, чтобы к власти в Украине пришли профессионалы, - прокомментировал «КП» первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Донецкой Народной Республики Виталий Кижаев. - В начале апреля канал Северский Донец-Донбасс уже дважды отключали от напряжения. Каждый раз останавливалась насосная Южнодонбасского водовода под Славянком (ее обеспечивает электроэнергией Краматорская ТЭС), и по двое суток воды не было в Докучаевске, Еленовке и Ясном. Остальные жители Донбасса не успели ощутить на себе остановку водной артерии. Когда перестает работать насосная первого подъема канала Северский Донец - Донбасс, забор в него воды из одноименной реки прекращается…

Власти Республики заверили: если Киев оставит Донбасс без воды, шахтерский край, как в 2014-м, перейдет на местные питьевые источники.

- При каждой фильтровальной станции есть свое резервное водохранилище. Макеевское, Ольховское, Грабовское – всего одиннадцать, - объясняет Кижаев. - Они были созданы на случай, если в канале Северский Донец-Донбасс не станет воды.

ИСТОЧНИК KP.RU