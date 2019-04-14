Украинские боевики обстреляли жилой дом в Докучаевске
Весеннее перемирие осталось только на бумаге. Его уже признали самым неэффективным за всю историю конфликта в Донбассе. Украинские военные сегодня вечером обстреляли Докучаевск, повреждено остекление квартиры жилого дома. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня в 17:30 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Новотроицкое в направлении Докучаевска. В результате зафиксированы повреждения остекления в квартире по улице Ленина, 78/2, — говорится в сообщении.
Отмечается, что обстрел велся из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Информация о пострадавших не поступала.
Ранее, утром 13 апреля, Украина открыла огонь по поселку Александровка. В результате обстрела была ранена женщина. Ранение пришлось в брюшную полость и врачи несколько часов спасали несчастную. Сейчас женщина в коме.
ИСТОЧНИК KP.RU