Погода на Пасху 2019 в Донецке: синоптики обещают солнце

СЕГОДНЯ 18:55 2019-04-14T19:05:24+03:00

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В этом году Христово Воскресение придется на 28 апреля. И хотя Пасха в этом году не ранняя, тем не менее, за наступившим теплом последовали ветра и дожди. Закономерно перед Пасхой несколько дней бывает пасмурно и дождливо. Не исключение и этот год.

С 19-21 апреля, на Вербное воскресенье, в Донбасс придет похолодание и ветреная погода. Поэтому, предпасхальная неделя будет холодной и сухой. Небольшие дожди возможны только после 24 числа, но при этом сохранится высокая температура воздуха.

На Пасху, 28 апреля, погода в Донбассе будет теплой. Температура воздуха +17 градусов тепла. Есть небольшая вероятность дождя. К обеду должно распогодиться и синоптики обещают ясную погоду.

Однако, потепление будет коротким и уже 1-2 мая в Донецк придет похолодание.

ИСТОЧНИК KP.RU