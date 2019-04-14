2019-04-14T18:13:06+03:00
Политика

Националисты и ВСУшники не поделили территорию загородного комплекса в Авдеевке: в итоге четыре убитых

Комплекс "Царская охота" стал местом стычки украинских патриотов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Патриотам стало тесно. Фото: hronika.infoПатриотам стало тесно. Фото: hronika.info
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Четверо украинских боевиков погибли в результате вооруженного столкновения с боевиками националистической группировки в Авдеевке. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- Прибывшее в Авдеевку бандформирование националистов самовольно заняло помещения комплекса «Царская охота», не согласовав данный вопрос с командованием 93-й бригады, — сказано в сообщении. – Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса переросло в боестолкновение, в результате которого потери понесли обе конфликтующие стороны.

По данным Безсонова, погибли четыре военнослужащих 93-й омбр: старший сержант Игнатенко и три солдата – Сыкман, Пакменко и Доргий. Командир бригады Дмитрий Брыжинский для сокрытия факта конфликта с националистами приказал «дозированно» подавать информацию о потерях с обвинениями в адрес Народной милиции.

Отметим, что по количеству военных преступлений против мирных жителей солдаты 93-й бригады ВСУ выбились в лидеры среди прочих бригад вооружённых формирований Украины. Именно они уничтожили хлебовозку «Газель», автомобиль «БелАЗ» и санитарный автомобиль в районе Докучаевска, а также вахтовый автомобиль, развозивший персонал Донецкой фильтровальной станции. Также палачи 93-й бригады регулярно обстреливают сотрудников КП «Вода Донбасса». А ещё они расстреляли гражданские автомобили из миномёта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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