Силы ДНР сбили беспилотник украинских боевиков
В последние дни в районе села Крутая Балка под Ясиноватой, где находятся объекты Южнодонбасского водовода, 93-я механизированная бригада ВСУ препятствует ремонту на магистральных водоводах, периодически открывая огонь по району проведения работ.
Военнослужащие НМ ДНР уничтожили украинский беспилотник, который планировалось задействовать для корректировки огня в районе Южнодонбасского водовода. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.
- Для корректирования огня и более точной стрельбы вчера украинские боевики подняли в этом районе беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Военным преступникам не удалось реализовать задуманное. Наши защитники слаженными действиями пресекли нарушение украинскими боевиками Минских соглашений. Беспилотник был сбит, обломки упали в «серой зоне», — отметил Безсонов.
ИСТОЧНИК KP.RU