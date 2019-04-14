Силы ДНР сбили беспилотник украинских боевиков

СЕГОДНЯ 15:57 2019-04-14T15:57:45+03:00

С помощью него ВСУ вели корректировки огня на Южнодонбасском водоводе

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В последние дни в районе села Крутая Балка под Ясиноватой, где находятся объекты Южнодонбасского водовода, 93-я механизированная бригада ВСУ препятствует ремонту на магистральных водоводах, периодически открывая огонь по району проведения работ.

Военнослужащие НМ ДНР уничтожили украинский беспилотник, который планировалось задействовать для корректировки огня в районе Южнодонбасского водовода. Об этом сегодня заявил начальник пресс-службы Управления Народной милиции Даниил Безсонов.

- Для корректирования огня и более точной стрельбы вчера украинские боевики подняли в этом районе беспилотный летательный аппарат «Лелека-100». Военным преступникам не удалось реализовать задуманное. Наши защитники слаженными действиями пресекли нарушение украинскими боевиками Минских соглашений. Беспилотник был сбит, обломки упали в «серой зоне», — отметил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU