Спасатели МЧС ДНР вызволили застрявшую на пятом этаже кошку

СЕГОДНЯ 13:41 2019-04-14T13:41:59+03:00

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Будни сотрудников МЧС сложно назвать предсказуемыми - то приходится детей вызволять, захлопнувших двери, то пожары тушить, то животных спасать. Сотрудники МЧС ДНР спасли кошку, застрявшую в приоткрытом оконном блоке пятого этажа девятиэтажного дома в Макеевке. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе спасательного ведомства Республики.

- Спасатели государственного пожарно-спасательного отряда Макеевки 14 апреля извлекли застрявшее домашнее животное – кошку – из приоткрытого оконного блока квартиры на пятом этаже девятиэтажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Операция по спасению животного проходила в квартале «Строитель» Кировского района города. Сотрудники МЧС по автолестнице поднялись к окну и помогли выбраться животному. В спасательных работах были задействованы два человека.

Напомним, что в прошлом году в Макеевке спасатели оказали помощь козленку, упавшему в двухметровый смотровой колодец. Но кошки просто рекордсменки по созданию спасателям хлопот.

ИСТОЧНИК KP.RU