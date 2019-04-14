Украинские боевики ведут прицельный огонь по ДНР: 139 боеприпасов прилетело только за сутки с позиций ВСУ

СЕГОДНЯ 10:48 2019-04-14T10:48:53+03:00

Весеннее перемирие уже признано самым недолговечным и неэффективным за всю историю войны в Донбассе. Фото: ДАН

Под огонь попали северная и западная окраины Донецка, районы сел Минеральное в предместье Макеевки и Васильевка вблизи Ясиноватой, Докучаевска и села Саханка

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Весеннее перемирие уже признано самым недолговечным и неэффективным за всю историю войны в Донбассе. Прошедшие сутки не стали исключением. Украинские силовики за сутки 12 раз нарушили «весеннее перемирие», выпустив по территории ДНР 139 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 139 единиц, — заявил руководитель представительства.

Он отметил, что под огонь украинской армии попали северная и западная окраины Донецка, районы сел Минеральное в предместье Макеевки и Васильевка вблизи Ясиноватой, Александровка, Докучаевска и села Саханка на юге ДНР. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное и снайперское.

ИСТОЧНИК KP.RU