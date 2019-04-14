Украинские боевики ведут прицельный огонь по ДНР: 139 боеприпасов прилетело только за сутки с позиций ВСУ
Весеннее перемирие уже признано самым недолговечным и неэффективным за всю историю войны в Донбассе. Прошедшие сутки не стали исключением. Украинские силовики за сутки 12 раз нарушили «весеннее перемирие», выпустив по территории ДНР 139 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
- За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) составило 12 раз. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 139 единиц, — заявил руководитель представительства.
Он отметил, что под огонь украинской армии попали северная и западная окраины Донецка, районы сел Минеральное в предместье Макеевки и Васильевка вблизи Ясиноватой, Александровка, Докучаевска и села Саханка на юге ДНР. Применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие, включая крупнокалиберное и снайперское.
ИСТОЧНИК KP.RU