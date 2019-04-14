Министр обороны Украины Полторак похвалился новыми образцами военной техники: теперь утюжить Донбасс будет еще сподручней

СЕГОДНЯ 10:21 2019-04-14T10:21:40+03:00

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Украинские боевики в последнее время получили 120 новых образцов техники, которые ранее не были на вооружении. Об этом заявил министр обороны Степан Полторак во время поездки в пункт постоянной дислокации 58-й отдельной мотопехотной бригады оперативного командования «Пивнич» Сухопутных войск ВСУ.

- Мы ввели 120 новых образцов техники – тех, которых раньше не было на вооружении Вооруженных сил Украины, и допустили к эксплуатации более 330 единиц вооружения и техники. Это и в авиационном комплексе, и беспилотные летательные комплексы, боевые летательные аппараты, которые мы закупили. Для нас главное – видеть конечную цель, – подчеркнул Полторак.

В Украине прозябают медицина, образование, наука, а доведенные до крайности граждане избивают контролеров, которые вручают счета на коммунальные услуги. Зато, по словам главы оборонного ведомства, этот год является очень оптимистичным в вопросах, связанных с выполнением государственного оборонного заказа.

- Мы планируем завершить испытания крылатой ракеты «Нептун». Также поставили на массовое производство ракеты системы залпового огня «Вильха» и начали испытания ракетного комплекса «Ольха-М». Работаем над завершением испытания артиллерийской системы «Богдана», над разработкой и поставками в Вооруженные силы Украины новых разведывательных комплексов и аппаратов, комплексов радиоэлектронной борьбы, средств загоризонтной разведки, что значительно повышает наши возможности, - похвалился Полторак.

ИСТОЧНИК KP.RU