Дончанам предстоит выбрать памятник Александру Захарченко

13 Апр 22:48 2019-04-13T23:11:06+03:00

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13 апреля стартовало голосование по выбору проекта мемориального комплекса первому Главе Донецкой Народной Республики Александру Захарченко.

- Герой Донецкой Народной Республики, первый Глава Государства Александр Владимирович Захарченко посвятил свою жизнь родной земле — Донбассу. Он стоял у самых истоков нашей страны, возглавил Республику в самые сложные для нее дни, отдал жизнь за свободу и независимость нашей Родины. Народ Донбасса никогда не забудет подвиг героя! Память об Александре Владимировиче Захарченко должна остаться в веках, и она останется, - написано на сайте голосования.

Оставить свой голос, комментарий и предложение можно до 30 апреля. Такая возможность есть у всех неравнодушных граждан

просьба присылать ).

Конкурс проводится при поддержке Захарченко Натальи Владимировны (вдовы Александра Захарченко) и Главы Республики Пушилина Дениса Владимировича.

Проголосовать за понравившийся проект можно тут. А свои предложения - выслать на электронную почту: на почту 1glavadnr@mail.ru

ИСТОЧНИК KP.RU