Актер сериала «Молодежка» Игорь Огурцов прочитал текст «Тотального диктанта» в Донецке

13 Апр 19:04 2019-04-13T19:04:32+03:00

А еще диктаторами в Донецке себя попробовали российские актеры театра и кино Борис Драгилёв и Алексей Огурцов

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Дончане приняли участие в образовательной акции «Тотальный диктант». Первыми заполнились площадки с известными диктаторами. Этот год в Республике был объявлен годом русского языка, а в России – годом театра. Вот все и совпало. Читать текст «Тотального диктанта» в Донецк приехали актеры из России. Поэтому многие хотели не только проверить свои знания русского языка, но и увидеть своих кумиров.

Женская половина молодежи ринулась на площадку №1 – в Донецкий национальный университет. Там текст «Тотального диктанта» прочитал актер российских сериалов Игорь Огурцов, который известен своими ролями в сериалах «Молодежка» и «Закон каменных джунглей».

- Я участвовала в этой акции в первый раз. Мне понравилось. Прежде всего, хотелось посмотреть на свой уровень знаний. Ну и конечно же, хотелось сфотографироваться с актером любимого сериала, - делится с «Комсомолкой» студентка филфака Юля.

ИСТОЧНИК KP.RU