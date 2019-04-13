Больше трех тысяч человек в координации Донецка написали «Тотальный диктант»

13 Апр 19:03 2019-04-13T19:03:34+03:00

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Жители Донецкой Народной Республики написали «Тотальный диктант». В нашем государстве он прошел в трёх координациях – Донецк, Макеевка и Горловка. Только в координации Донецка «Тотальный диктант» писали около трех тысяч человек на 57 площадках. В акции участвовали и жители прифронтовых городов – Докучаевска, Ясиноватой и Горловки.

Руководитель координации Донецка Вячеслав Теркулов рассказал «Комсомолке» о сложности текста этого года.

- Текст был сложнее, чем в прошлом году, но легче, чем в позапрошлом, - говорит Вячеслав Исаевич. - Сложности традиционно были в пунктуации, знаках препинания. Когда проверим все работы, сложится более точная картина.

ИСТОЧНИК KP.RU