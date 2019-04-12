2019-04-12T21:12:48+03:00
Политика

Срочное сообщение СЦКК: ВСУ открыли огонь по ремонтной бригаде компании «Вода Донбасса»

Коммунальщики восстанавливали разрушенный украинскими вояками Южнодонбасский водовод
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ открыли огонь по ремонтной бригаде компании «Вода Донбасса». Фото: tvzvezda.ruВСУ открыли огонь по ремонтной бригаде компании «Вода Донбасса». Фото: tvzvezda.ru
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ВСУ выпустили 80 боеприпасов по окрестностям Южнодонбасского водовода под Ясиноватой в момент проведения ремонтных работ по устранению порыва воды. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов.

- ВСУ открыли огонь по району проведения ремонтно-восстановительных работ в селе Крутая Балка несмотря на то, что ранее украинской стороной были предоставлены письменные гарантии безопасности, - сказал он.

Сначала ВСУ стреляли из стрелкового оружия, а менее чем через час продолжили из 82-миллиметровых минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Коммунальщики успели спастись.

Южнодонбасский водовод находится в "серой зоне" и обеспечивает водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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