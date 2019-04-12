В ДНР с начала года отстроили 10 тысяч домов, разрушенных украинскими снарядами

СЕГОДНЯ 19:45 2019-04-12T20:23:08+03:00

Об этом сообщили в Минстрое Республики

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На сегодня в Донецкой Народной Республике восстановили порядка 10 тысяч частных и многоэтажных домов. Об этом сегодня «КП» сообщил первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Виталий Кижаев.

- Отстроено порядка 37 процентов жилого фонда, пострадавшего от войны, - сказал он.

В результате боевых действий повреждено более 26719 жилых домов.

- Значительные разрушения получили свыше 9,5 тысяч жилых объектов, - сообщил Виталий Федорович. - Не подлежат восстановлению более 2000 домов.

Работы по восстановлению жилья продолжаются. Все упирается в финансирование.

ИСТОЧНИК KP.RU