2019-04-12T19:33:08+03:00
Политика

Небоевые потери ВСУ: боец погиб из-за взрыва ракетного комплекса «Корсар»

Об этом сообщил Эдуард Басурин
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за прошедшую неделю потеряли 21 военнослужащего. Фото: ERA/UPGВСУ за прошедшую неделю потеряли 21 военнослужащего. Фото: ERA/UPG
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ВСУ за прошедшую неделю потеряли 21 военнослужащего, еще 30 бойцов получили ранения. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Из них 12 погибло и 9 ранено в результате уничтожения нами огневых точек, открывавших огонь по городам и селам Республики, - рассказал Эдуард Александрович. - Остальные 12 стали причиной неосторожного обращение с оружием и не соблюдение мер безопасности при обращении с боеприпасами.

Так, в районе Водяного в подразделении 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады впервые был зафиксирован подрыв противотанкового ракетного комплекса «Корсар».

- Ракета взорвалась прямо в пусковой установке, - пояснил замначальника Управления Народной милиции. - Один военнослужащий погиб. Командиру бригады было приказано сдать ПТУР «Корсар» на склады до выяснения причин произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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