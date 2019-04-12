Юрий Гагарин оставил послание шахтерам Донбасса, которое хранится в краеведческом музее

СЕГОДНЯ 16:50 2019-04-12T19:08:07+03:00

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Сегодняшний мем - все просят у Юрия Гагарина прощения, что не оправдали надежд, тогда, как лучше бы обещали - еще повторить его подвиг. 12 апреля – день первого полёта человека в космос. Этим человеком стал Юрий Алексеевич Гагарин – первый землянин, шагнувший во Вселенную.

Несмотря на то, что после своего полёта Гагарин объездил едва ли не весь мир, в нашем Донецке, к сожалению, он так и не побывал. Однако в коллекции Донецкого республиканского краеведческого музея хранится уникальный экспонат, связанный с именем первого космонавта. Это краткое пожелание на маленьком листочке бумаги, написанное рукой Юрия Гагарина спустя полгода после полёта. Вот полный текст: «Желаю шахтёрам первой в Донбассе бригады коммунистического труда самых больших успехов в достойной встрече XXII съезда КПСС. Гагарин (подпись) 10.09.61 г».

XII съезд Коммунистической партии Советского Союза проходил с 17 по 31 октября 1961 года в Москве. Месяцем же ранее, в сентябре 1961г., в столице СССР проходил Всемирный форум молодёжи – именно там делегации молодых шахтёров и была вручена данная записка. Послание принял руководитель делегации, Герой Социалистического Труда Кузьма Северинов, возглавлявший бригаду рабочих очистного забоя шахты № 5-6 имени Димитрова треста «Красноармейскуголь» Сталинской области. Именно Северинову принадлежит инициатива создания первой в Донбассе бригады коммунистического труда.

Это движение как высшая форма соревнования возникло в Советском Союзе после XXI съезда КПСС в 1958 г. под девизом «Учиться, жить и работать по-коммунистически». Бригада Кузьмы Северинова приняла на себя высокие обязательства и установила принципы: «Закон бригады: один за всех и все за одного. Все радости и горести делить сообща. Всем учиться. Отказ от учёбы считать отсутствием сознательности и уважения к себе. Мы решительно порываем с остатками прошлого: пьянством, хулиганством, сквернословием. Тот, кто нарушает эти требования, недостоин звания члена бригады коммунистического труда». Сейчас все это звучит фантастически!

…Гагаринскую реликвию Кузьма Антипович Северинов бережно хранил в течение 28 лет, а затем, в 1989 году, передал её в фонд Донецкого краеведческого музея. В апреле 2015 г. в ДРКМ открылась новая постоянная экспозиция «От колеса до ракеты», рассказывающая об истории транспорта Донбасса. Копия легендарной записки Юрия Гагарина представлена в разделе, посвящённом космическому транспорту и нашим землякам-космонавтам.

ИСТОЧНИК KP.RU