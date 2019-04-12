Никто не хочет стать двухсотым: только за неделю 10 дезертиров среди украинских боевиков

СЕГОДНЯ 16:23 2019-04-12T16:58:27+03:00

Всего же с 2014 года погибли около 5 тысяч представителей ВСУ

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Дух украинских боевиков оставляет желать лучшего. До оно и понятно. Ни рабов, ни хатынок, ни обещанных денежных компенсаций так они и не дождались. А потому объяснимо, что более 10 украинских военнослужащих за минувшую неделю самовольно оставили расположение частей в зоне так называемой «операции объединенных сил» («ООС»).

- На прошлой неделе, по информации от источника в военной службе правопорядка, в зоне оперативно-тактической группировки (ОТГ) «Север», самовольно оставили расположения частей более 10 украинских боевиков, – сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

По его словам, наибольшее количество дезертиров зафиксировано в 54-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которую покинули шесть человек.

Это неудивительно, если учесть, что более 4 800 военнослужащих силовых структур Украины погибли в Донбассе с 2014 года.

- По информации нашего источника известно, что военно-медицинская служба вооруженных сил Украины подготовила для командования сухопутных войск данные о потерях личного состава силовых структур, а также гражданского населения в ходе операции объединенных сил в период с 2014 по 2018 год. Согласно этим данным, в вооруженных силах Украины боевые потери составляют 3 301 человек, небоевые – 1 528, – сообщил Марочко.

ИСТОЧНИК KP.RU