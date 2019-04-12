2019-04-12T13:59:27+03:00
Политика

Басурин: ВСУ совершили 100 обстрелов за неделю

Задокументированные сведения переданы в Международные организации и Генеральную прокуратуру ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Эдуард Басурин: "ВСУ совершили 100 обстрелов за неделю..."Эдуард Басурин: "ВСУ совершили 100 обстрелов за неделю..."Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ за прошлую неделю сто раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Зафиксировали сто обстрелов районов двадцати городов и сел Республики с применением минометов калибрами 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сказал он.

Также Басурин уточнил, что за означенный период по ДНР выпущено почти 200 мин, из них 89 – калибром 120 миллиметров.

- Все сведения с фото и видеоматериалами направили представителям Международных организаций, находящихся в Республике, а также передали в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел, - отметил Эдуард Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU

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