Басурин: ВСУ совершили 100 обстрелов за неделю

СЕГОДНЯ 13:32 2019-04-12T13:59:27+03:00

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ВСУ за прошлую неделю сто раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Зафиксировали сто обстрелов районов двадцати городов и сел Республики с применением минометов калибрами 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сказал он.

Также Басурин уточнил, что за означенный период по ДНР выпущено почти 200 мин, из них 89 – калибром 120 миллиметров.

- Все сведения с фото и видеоматериалами направили представителям Международных организаций, находящихся в Республике, а также передали в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел, - отметил Эдуард Александрович.

ИСТОЧНИК KP.RU