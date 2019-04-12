Басурин: ВСУ совершили 100 обстрелов за неделю
ВСУ за прошлую неделю сто раз нарушили режим прекращения огня, обстреливая территорию Республики. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
- Зафиксировали сто обстрелов районов двадцати городов и сел Республики с применением минометов калибрами 120 и 82 миллиметров, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, - сказал он.
Также Басурин уточнил, что за означенный период по ДНР выпущено почти 200 мин, из них 89 – калибром 120 миллиметров.
- Все сведения с фото и видеоматериалами направили представителям Международных организаций, находящихся в Республике, а также передали в Генеральную прокуратуру для возбуждения уголовных дел, - отметил Эдуард Александрович.
ИСТОЧНИК KP.RU