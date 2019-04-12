СЦКК: ВСУ за сутки 15 раз обстреляли ДНР
ВСУ за минувшие сутки пятнадцать раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР более 200 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
По его словам, под огнем ВСУ оказались бывшая воздушная гавань Донецка, Ясиноватая, Докучаевск, Жабичево, поселки шахты Трудовская, Старомихайловка, Александровка, Гольмовский, Доломитное, Васильевка и Украинское.
Украинские силовики стреляли из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.
Как «КП» сообщала ранее, накануне вечером ВСУ разрушили жилой дом в Горловке. Чудом никто не пострадал.
ИСТОЧНИК KP.RU