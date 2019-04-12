СЦКК: ВСУ за сутки 15 раз обстреляли ДНР

СЕГОДНЯ 12:06 2019-04-12T12:06:52+03:00

ВСУ выпустили по Республике более 200 боеприпасов

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ВСУ за минувшие сутки пятнадцать раз нарушили «перемирие», выпустив по территории ДНР более 200 боеприпасов. Об этом сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

По его словам, под огнем ВСУ оказались бывшая воздушная гавань Донецка, Ясиноватая, Докучаевск, Жабичево, поселки шахты Трудовская, Старомихайловка, Александровка, Гольмовский, Доломитное, Васильевка и Украинское.

Украинские силовики стреляли из минометов калибром 82 и 120 миллиметров, вооружения БМП и БТР, зенитных установок, гранатометов, а также крупнокалиберного стрелкового оружия.

Как «КП» сообщала ранее, накануне вечером ВСУ разрушили жилой дом в Горловке. Чудом никто не пострадал.

ИСТОЧНИК KP.RU