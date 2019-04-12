Подготовка к 9 мая 2019 в Донецке: дорожники взялись за ремонт дорог к Саур-Могиле

СЕГОДНЯ 11:10 2019-04-12T12:25:40+03:00

В ДНР взялись за ремонт дорог к Саур-Могиле Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Изменить размер текста: A A

Дорожники взялись за ремонт дорог, ведущих к мемориальному комплексу «Саур-Могила». Об этом сообщили в Министерства транспорта ДНР.

- После проведения в марте нашими специалистами комиссионного обследования автодорог по маршруту следования к Саур-Могиле, ГП «Автодор» приступило к работам по восстановлению дорожного покрытия подъездных путей к мемориалу. Одновременно дорожниками госпредприятия выполняются эксплуатационные мероприятия, - рассказали в Минтрансе.

Работами охвачены участки дорог Старобельск–Луганск–Красный Луч–Макеевка–Донецк, Донецк–Харцызск–Амвросиевка–КПП «Успенка», Снежное–Мариновка–(на Куйбышево), От /Н-21/–подъезд к Саур- Могиле, От /Н-21/–Мануйловка-Дмитриевка, От /Т-05-17/–Терновое-Петровское и, непосредственно, подъезд к мемориальному комплексу. Всего запланировано отремонтировать порядка 1 380 квадратных метров покрытия.

Дорожники приступят к ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия со следующей недели. Справятся к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU