2019-04-12T12:25:40+03:00
Общество

Подготовка к 9 мая 2019 в Донецке: дорожники взялись за ремонт дорог к Саур-Могиле

Запланировано работы завершить к майским праздникам
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В ДНР взялись за ремонт дорог к Саур-МогилеВ ДНР взялись за ремонт дорог к Саур-МогилеФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Дорожники взялись за ремонт дорог, ведущих к мемориальному комплексу «Саур-Могила». Об этом сообщили в Министерства транспорта ДНР.

- После проведения в марте нашими специалистами комиссионного обследования автодорог по маршруту следования к Саур-Могиле, ГП «Автодор» приступило к работам по восстановлению дорожного покрытия подъездных путей к мемориалу. Одновременно дорожниками госпредприятия выполняются эксплуатационные мероприятия, - рассказали в Минтрансе.

Работами охвачены участки дорог СтаробельскЛуганск–Красный Луч–МакеевкаДонецк, Донецк–ХарцызскАмвросиевка–КПП «Успенка», Снежное–Мариновка–(на Куйбышево), От /Н-21/–подъезд к Саур- Могиле, От /Н-21/–Мануйловка-Дмитриевка, От /Т-05-17/–Терновое-Петровское и, непосредственно, подъезд к мемориальному комплексу. Всего запланировано отремонтировать порядка 1 380 квадратных метров покрытия.

Дорожники приступят к ямочному ремонту асфальтобетонного покрытия со следующей недели. Справятся к майским праздникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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