Несмотря на обстрелы фильтровальных станций в Донбассе, качество воды в кранах донетчан соответствует ГОСТу
Качество воды в Донецкой Народной Республике соответствует всем установленным нормам. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.
- Несмотря на периодические обстрелы и связанные с эти остановки очистных и фильтровальных станций, питьевая вода в Республике соответствует всем нормативным показателям. На сегодня фильтровальные станции работают в штатном режиме. Водоподготовка осуществляется в соответствии с согласованной технологической инструкцией, включая все процессы водоподготовки (коагулирование, фильтрование, отстаивание, обеззараживание). По микробиологическим и санитарно-химическим показателям процент отклонений находится в пределах установленных норм – порядка 2 процентов от всех отобранных проб, - рассказал Наумец.
Буквально на днях эту же информацию подтвердила заместитель главсанврача СЭС ДНР Ольга Сабадаш.
СЭС ДНР: качество воды в кранах донетчан соответствует ГОСТу питьевой воды. Видео: Оплот ТВ.! другой источник
Глава Минстроя добавил, что в целях повышения безопасности водоснабжения в Республике будет проводиться дезинфекция водопроводов с использованием хлора. Ориентировочное время проведения мероприятий – с конца апреля по июнь.
ИСТОЧНИК KP.RU