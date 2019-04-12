Несмотря на обстрелы фильтровальных станций в Донбассе, качество воды в кранах донетчан соответствует ГОСТу

СЕГОДНЯ 09:53 2019-04-12T09:53:16+03:00

В этом заверил министр строительства и ЖКХ ДНР Сергей Наумец

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Качество воды в Донецкой Народной Республике соответствует всем установленным нормам. Об этом сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства ДНР Сергей Наумец.

- Несмотря на периодические обстрелы и связанные с эти остановки очистных и фильтровальных станций, питьевая вода в Республике соответствует всем нормативным показателям. На сегодня фильтровальные станции работают в штатном режиме. Водоподготовка осуществляется в соответствии с согласованной технологической инструкцией, включая все процессы водоподготовки (коагулирование, фильтрование, отстаивание, обеззараживание). По микробиологическим и санитарно-химическим показателям процент отклонений находится в пределах установленных норм – порядка 2 процентов от всех отобранных проб, - рассказал Наумец.

Буквально на днях эту же информацию подтвердила заместитель главсанврача СЭС ДНР Ольга Сабадаш.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/702689" frameborder="0"></iframe> СЭС ДНР: качество воды в кранах донетчан соответствует ГОСТу питьевой воды. Видео: Оплот ТВ.! другой источник

Глава Минстроя добавил, что в целях повышения безопасности водоснабжения в Республике будет проводиться дезинфекция водопроводов с использованием хлора. Ориентировочное время проведения мероприятий – с конца апреля по июнь.

ИСТОЧНИК KP.RU