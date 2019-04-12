В парках и скверах Луганска высадили больше 200 рябин
С начала апреля в Луганске в парках и скверах коммунальщики высадили более ста саженцев скандинавской рябины. Об этом рассказала заместитель директора городского коммунального предприятия «Комбинат зеленого хозяйства и благоустройства» Нигина Соловьева.
- Очень хорошим для нашей местности деревом является рябина скандинавская, она по своим свойствам сродни тополю, у нее очень высокая экологичность, плюсом также выступает ее декоративный вид, – пояснила замдиректора. - Высадим порядка 220 скандинавских рябин.
Этой весной в Луганске уже высажено более 400 деревьев. В основном – взамен снесенным сухостоям. Больше всего деревьев, в частности каштанов, появилось в скверах Памяти и Молодой Гвардии. Чиновники обещают, что в городе еще всадят несколько сот саженцев. В прошлые года новых деревьев высаживали значительно меньше.
ИСТОЧНИК KP.RU