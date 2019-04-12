Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»
ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.
- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков Фрунзе, Калиново и сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб, - рассказали в НМ ЛНР. – Противник вел огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов АГС и РПГ, стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.
Напомним, что вчера ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины». Обстреляли районы поселков Фрунзе, Калиново и села Калиново-Борщеватое. Они вели огонь из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических и противотанковых гранатометов.
ИСТОЧНИК KP.RU