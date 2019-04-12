2019-04-12T08:18:18+03:00
Политика

Обстрелы ЛНР: ВСУ семь раз за сутки нарушили «перемирие»

Под огнем ВСУ оказались окрестности Первомайска, Фрунзе, Калиново, Калиново-Борщеватого, Лозового и Пришиба
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ в ЛНР семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.infoВСУ в ЛНР семь раз за сутки нарушили «перемирие». Фото: news-front.info
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ВСУ семь раз за сутки обстреляли передовые рубежи обороны ЛНР. Об этом сообщили в Народной милиции Республики.

- Обстрелам подверглись районы Первомайска, поселков Фрунзе, Калиново и сел Калиново-Борщеватое, Лозовое и Пришиб, - рассказали в НМ ЛНР. – Противник вел огонь из 120- и 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, гранатометов АГС и РПГ, стрелкового оружия, в том числе и крупнокалиберного.

Напомним, что вчера ВСУ пять раз за сутки нарушили «режим тишины». Обстреляли районы поселков Фрунзе, Калиново и села Калиново-Борщеватое. Они вели огонь из 82-миллиметровых минометов, вооружения БМП, автоматических и противотанковых гранатометов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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