ВСУ дважды за день обстреляли Горловку
Последствия зафиксировала оперативная группа СЦКК
ВСУ дважды за день обстреляли Горловку. Фото: gorlovka.today
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ВСУ сегодня вечером обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки и повредили жилой дом. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.
- Зафиксировали прилет во двор по адресу Сродникова, 71, - сказал он.
Чудом никто не пострадал.
На место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Утром же ВСУ обстреляли поселок Доломитное – тоже на севере Горловки. Разорвалось пять мин калибром 120 миллиметров. Не проходит и дня, чтобы украинские силовики не выпустили ни одного боеприпаса по территории ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU