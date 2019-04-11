11 Апр 21:51 2019-04-11T21:55:43+03:00

ВСУ дважды за день обстреляли Горловку. Фото: gorlovka.today

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ВСУ сегодня вечером обстреляли поселок Гольмовский на севере Горловки и повредили жилой дом. Об этом сообщил глава администрации города Иван Приходько.

- Зафиксировали прилет во двор по адресу Сродникова, 71, - сказал он.

Чудом никто не пострадал.

На место обстрела выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Утром же ВСУ обстреляли поселок Доломитное – тоже на севере Горловки. Разорвалось пять мин калибром 120 миллиметров. Не проходит и дня, чтобы украинские силовики не выпустили ни одного боеприпаса по территории ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU