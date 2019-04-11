В ДНР отключили от отопления четыре города

11 Апр 21:45 2019-04-11T21:45:09+03:00

Это связано с теплой погодой в Республике

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- От централизованной системы отопления отключились Снежное, Шахтерск, Дебальцево, Ждановка и Амвросиевской район, — сообщил сегодня первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Виталий Кижаев.

Он напомнил, что руководители местных администраций в ДНР при повышении среднесуточной температуры воздуха от +8 по Цельсию на протяжении трех суток имеют право принять решение о досрочном завершении отопительного сезона.

Сейчас в ДНР установилась теплая погода - днем до + 17-18 градусов. Впрочем, жителям других городов и районов недолго осталось ждать завершения отопительного сезона - в ДНР он закончится 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU