2019-04-11T20:20:13+03:00
Политика

Как будут работать банки в ЛНР на Пасху и майские праздники

Госбанк Республики проинформировал о графике работы отделений в период с 27 апреля по 13 мая
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Отделение Госбанка ЛНР. Фото: miaistok.suОтделение Госбанка ЛНР. Фото: miaistok.su
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В финучреждении рассказали, что в субботу 27 апреля работают дежурные отделения банка до 16.00; 28, 29 апреля – нерабочие праздничные дни; 30 апреля – отделения банка работают в стандартном режиме.

1, 2, 3 мая будут нерабочими праздничными днями; 4 мая дежурные отделения банка будут работать до 16.00. 5 мая, воскресенье – выходной день.

6, 7, 8 мая отделения будут работать в стандартном режиме.

9, 10 мая – нерабочие праздничные дни. 11 мая, суббота – работают дежурные отделения банка до 16.00. 12 мая, воскресенье – выходной день.

С понедельника, 13 мая, отделения банка будут работать в стандартном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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