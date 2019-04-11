У пассажиров есть претензии к работе автобусов Донецк-Харцызск
Департаментом автомобильного и пассажирского транспорта Министерства транспорта ДНР проведено рабочее совещание с перевозчиками, работающими на пригородных маршрутах «Харцызск (АС) – Донецк (АВ «Южный»)» и «Макеевка – Харцызск». Об этом сообщает пресс–служба ведомства.
Общение перевозчиков с чиновниками было вызвано жалобами жителей на несоблюдения водителями расписания движения автобусов, а также посадки и высадки пассажиров вне тарифных остановок.
После обсуждения было принято решение рекомендовать перевозчикам провести внеплановые инструктажи водителей по выполнению ими требований законодательства ДНР в сфере автомобильного транспорта. А Министерство транспорта усилит контроль за графиком движения автобусов.
ИСТОЧНИК KP.RU