У пассажиров есть претензии к работе автобусов Донецк-Харцызск

СЕГОДНЯ 19:15 2019-04-11T19:15:45+03:00

В Министерстве транспорта будут мониторить ситуацию на пригородных маршрутах Фото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

В Минтрансе ДНР прошло совещание с перевозчиками

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Департаментом автомобильного и пассажирского транспорта Министерства транспорта ДНР проведено рабочее совещание с перевозчиками, работающими на пригородных маршрутах «Харцызск (АС) – Донецк (АВ «Южный»)» и «Макеевка – Харцызск». Об этом сообщает пресс–служба ведомства.

Общение перевозчиков с чиновниками было вызвано жалобами жителей на несоблюдения водителями расписания движения автобусов, а также посадки и высадки пассажиров вне тарифных остановок.

После обсуждения было принято решение рекомендовать перевозчикам провести внеплановые инструктажи водителей по выполнению ими требований законодательства ДНР в сфере автомобильного транспорта. А Министерство транспорта усилит контроль за графиком движения автобусов.

ИСТОЧНИК KP.RU