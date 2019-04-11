2019-04-11T18:54:36+03:00
Звезды

20 апреля балет «Баядерка» ждет дончан в Донбасс Опере

Философия древней Индии на языке классической хореографии покорила публику еще в XIX веке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Балет «Баядерка» уже ставился Донецким театром оперы и балета и имел огромный успех. Фото: пресс-служба Донбасс ОперыБалет «Баядерка» уже ставился Донецким театром оперы и балета и имел огромный успех. Фото: пресс-служба Донбасс Оперы
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И снова на сцене Донбасс оперы премьера – балет «Баядерка» Минкуса. Уже совсем скоро, 20 апреля 2019 года чарующая атмосфера древней Индии воцарится в театре.

Это гениальное произведение стало поистине знаковым для двух великих творцов – композитора Людвига Минкуса и балетмейстера Мариуса Петипа. Будучи родом из Австрии и Франции, они сделали свою мировую карьеру в России. Их совместные работы являются образцом классического балета, а «Баядерка» стала знаковой в жизни каждого из них.

Утонченная красота и глубокая индийская философия «Баядерки» увлекают, поражают и заставляют задуматься о вечном.

«Баядерка» – это балет о силе настоящей любви, которая способна обратить на себя внимание даже богов.

Раджа, великий брамин и другие власть имущие уверены что, вершат судьбы людей, не имеющих право противостоять их велению. Однако есть силы, уравновешивающие все в этом мире. И те, кому суждено быть вместе, будут вместе – даже если не на этом свете.

Кстати, балет «Баядерка» уже ставился Донецким театром оперы и балета и имел огромный успех. Художественный руководитель театра народный артист Украины Вадим Писарев снова обратился к этому материалу, чтобы переосмыслить философию древней Индии и языком классической хореографии донести до зрителя, что тема любви, преданности, смирения актуальна и для древней Индии, и для современного мира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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