Срочное сообщение СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и насосную станцию вблизи Ясиноватой

СЕГОДНЯ 18:12 2019-04-11T18:12:13+03:00

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- Сегодня в 14:25 вооруженные формирования Украины (ВФУ) открыли огонь по населенному пункту Васильевка с применением вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - Персонал станции укрылся в убежище. ДНР направила украинской стороне в СЦКК запрос для установления устойчивого режима тишины.

Кстати, в СЦКК ДНР отметили, что сегодня были завершены работы по восстановлению ЛЭП в поселке Васильевка, которая была повреждена в результате минометного обстрела 29 марта. Очевидно, что ВФУ целенаправленно ведут обстрелы района ВНС с целью остановки жизненно важного объекта инфраструктуры.

Васильевская насосная станция находится в окрестностях Ясиноватой и неоднократно подвергалась обстрелам. Она подключена к Южнодонбасскому водоводу, обеспечивающему водой жителей по обе стороны от линии соприкосновения.

А в 16:32 украинские военные обстреляли из миниметов поселок шахты Трудовской в Донецке. Со стороны Марьинки было выпущено 2 мины калибром 120 мм. В 15:57 из Красногоровки была выпущена 1 мина калибром 82 мм по поселку Старомихайловка на окраине столицы ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU